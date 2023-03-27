Донецк, 27 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В результате артиллерийского удара ВСУ по Калининскому району Донецка есть жертвы, сообщил 27 марта мэр города Алексей Кулемзин.

Валентин Спринчак/ТАСС Донецк. Здание, разрушенное в результате обстрела со стороны ВСУ в Калининском районе

«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка пострадало остекление в зданиях школы и детского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 27 марта обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области, никто не пострадал.