Москва, , 13:45 — REGNUM Дарья Кашинская

ГК «Мособлреклама»

На фоне поддержки застройщиков, предпринимателей и развития недвижимости на территории Москвы и МО ГК «Мособлреклама» начала развивать новый формат расчетов с застройщиками, при котором компания рекламирует строительный объект, а деньги за оказанные рекламные услуги получает после ввода дома в эксплуатацию.

Застройщики, работающие с экскроу-счетами, получили возможность отсрочить оплату рекламы на весь период строительства своего объекта. Также строители могут оплатить размещение «наружки» по бартеру — квартирами, коммерческой недвижимостью, домами, коттеджами, таунхаусами и земельными участками.

Механизм получения такой отсрочки на весь период строительства включает определенные требования к строительным компаниям.

«Отсрочку по оплате рекламы на весь период строительства могут получить застройщики, которые работают с эскроу-счетами в рамках 214-го федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 151-ФЗ, по которому были внесены изменения в 214-ФЗ, а взаимозачет (бартер) рекламных услуг охватывает строительные объекты, работы на которых велись по эскроу-счетам в рамках 214-ФЗ до вступления 151-ФЗ», — отметил директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Яков Катков.

ГК «Мособлреклама»

По словам Каткова, такой формат выгоден, удобен и экономически оправдан для застройщиков. Рекламная кампания объекта длится на протяжении всего периода строительства, а рассчитывается за оказанные услуги рекламодатель только после того, как построит дом.

Решение предоставить формат взаимозачетов клиентам, занимающимися строительным бизнесам, созревало постепенно. «В конце 90-х и начале 2000-х годов ситуация в нашей стране была, мягко сказать, достаточно «загадочная». Это касается, конечно, и строительного рынка, — рассказал Яков Катков. — В частности, в те времена реестр дольщиков того или иного строительного объекта вел застройщик, соответственно риски, связанные с человеческим фактором, были повышенные. В результате положительное решение о сделке по взаимозачету на недвижимость, принималось крайне редко и только по мере необходимости».

Все изменилось после принятия в 2004 году федерального закона за номером 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Документ регламентировал взаимоотношения всех участников строительного рынка: застройщика, дольщика и государства.

«Примерно в те же времена мы начали более активно вводить в свою практику проведение взаимозачета (бартера) на недвижимость за наши рекламные услуги. Предпосылкой к принятию решения о бартерных сделках, послужил тот же кризис в экономике начала 2010-х годов и, как следствие, неплатежи и кассовые разрывы в работе многих строительных компаний», — объяснил позицию ГК «Мособлреклама» топ-менеджер.

ГК «Мособлреклама»

На сегодняшний день ГК «Мособлреклама» является первопроходцем в предоставлении услуги по отсрочке платежа за рекламу на весь период строительства.

«Я считаю, что сама услуга достаточно новаторская и идущая в ногу со временем. Замечу, что позволить себе такого рода сделки могут только стабильные и крепко стоящие на ногах рекламные агентства, к которым, безусловно, относится ГК «Мособлреклама», — добавил Яков Катков.

Несмотря на то, что услуга появилась сравнительно недавно, компания уже получает заявки от застройщиков. После получения заявки подключаются эксперты Мособлрекламы, которые в течение некоторого времени проверяют застройщика. Далее, при положительном решении, работа по рекламной кампании для застройщика производится в обычном режиме, как и тогда, когда за рекламу вносится предоплата денежными средствами.

В ГК «Мособлреклама» заверили, что появление нового формата расчетов с девелоперами не означает отмену старых. То есть у застройщика по-прежнему остается возможность рассчитаться за рекламу стандартным способом — по предоплате, а также с помощью взаимозачета, когда девелопер рассчитывается за оказанные услуги посредством переоформления недвижимости в рекламируемом строительном объекте в пользу ГК «Мособлреклама». «По новым правилам застройщик получает отсрочку платежа за оказанные нашей компанией рекламные услуги на весь период строительства своего строительного объекта», — отметил особенности разных механизмов Яков Катков.

При этом все способы расчетов доступны не только для компаний, стоящих объекты в Москве и Московской области: команда готова рассматривать Центральный и Южный федеральные округа.

ГК «Мособлреклама»

За более чем 20 работы на рынке ГК «Мособлреклама» выстроила довольно тесные рабочие отношения с такими строительными компаниями как: «Самолет», «Инград», А-101, «Сити 21 век», ФСК, «Гранель», ПИК, MR Group, СЗ ТПУ «Рассказовка», МИЦ, АФИ девелопмент, «Эталон», ikon Недвижимость, «Галс Девелопмент», «Атлант Девелопмент», «Монолит Инвест», СЗ «Инвест Групп», «Кортрос», «Оранж Риалти», «МЕЕР ГРУПП», «Гуд Зем», «Литвиново», «Олшер», «Можайское раздолье».

«В основном, свои рекламные кампании наши партнеры оплачивают денежными средствами. Но в некоторых случаях, по взаимной договоренности мы проводим взаимозачетные (бартерные) сделки, — пояснил Яков Катков. — Этот формат выгоден всем участникам сделки. Застройщики при бюджете по бартеру от 30-40 млн руб. могут осуществить полный охват аудитории в выбранной территории и на продолжительное время, что, безусловно, ведет к увеличению продаж квартир. Потенциальные покупатели квартир (дольщики) сразу видят предложение, поскольку квартиры обычно покупаются в районах, расположенных недалеко от текущего места жительства. Что же касается нашей компании, то в сделках задействуется порядка тридцати рекламных конструкций с продолжительностью рекламной кампании в один год».

При обращении нового клиента (застройщика), эксперты Мособорекламы максимально подробно и тщательно изучают текущую ситуацию и возможные будущие риски со строительным объектом, который предлагается рекламировать: изучаются правоустанавливающие и разрешительные документы, проектная декларация, финансовая модель проекта и, конечно, текущий PR застройщика.

«Общие законы и тренды на то и существуют, чтобы распространяться на все сферы. Акцент на аудитории и ее запросы актуален абсолютно для всех. Общая задача — показать клиенту все многообразие предложений нашей компании и найти свою «вишенку на торте», чтобы выделиться из общей массы. Успешный опыт (а он у нас имеется) всегда интересен. Но есть, конечно, и особенности, которые в первую очередь связаны с тем, что недвижимость — это уникальный продукт. Квартира — товар длительного пользования, это на сегодняшний день (когда речь идет о новостройках в Московском регионе), пожалуй, — самая удачная инвестиция, которая никогда не потеряет свою стоимость», — сообщил Яков Катков.

В каждой рекламной кампании необходимо учитывать все нюансы продвигаемого объекта, отметил он: «В недвижимости, как и в любой другой сфере, грамотный маркетинг — это не просто запуск той или иной рекламы. Например, для потенциальных покупателей важны характеристики самого проекта: его цена, местоположение, окружение, планировки, материал дома, и т.д. Соответственно, в рекламных кампаниях упор делается именно на эту информацию».

По прогнозам топ-менеджера, воспользоваться отсрочкой по оплате рекламы захотят многие застройщики, которые заинтересованы в стабильном росте продаж.