Москва, 27 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Предмет, внешне похожий на гранату, был обнаружен в бесхозной сумке, найденной на Курском вокзале в Москве. Эвакуация из здания не проводилась, сообщили в правоохранительных органах.

Stanislav S. Yanchenko Граната

Telegram-канал Shot информирует, что вокзал был оцеплен. Хозяина сумки нашли. Подозрительный предмет оказался муляжом сувенирной гранаты.

Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля московская полиция на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.