Глава МИД РФ Лавров: сейчас решается, какое место в этом мире будет у России

Москва, , 14:06 — REGNUM Несмотря на кампанию по отмене России, у нас остаётся много друзей, в том числе, и на Западе: они разделяют продвигаемые нами традиционные ценности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 27 марта, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Александра Горчакова. Также он сделал несколько других важных заявлений, отметив, в частности, что западные страны приложили титанические усилия для изоляции России, но они не увенчались успехом, и что сейчас решается вопрос всего миропорядка.

Сергей Лавров Mid.ru

«Это не только происходящее в той или иной части света, но и то, как будет устроен мир впредь и какое место России будет в этом мире», — сказал Лавров.

Говоря о сути специальной военной операции на Украине, он подчеркнул, что Россия сегодня ведет борьбу не только за безопасность не только за русских и русскоязычных, проживающих на новых территориях. Речь идет о борьбе за отстаивание российской государственности, подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, сомнений быть не должно — на любые недружественные действия Россия будет реагировать жестко, с использованием всех имеющихся средств. Отмечая мировые тенденции, Сергей Лавров пояснил, что «современный мир многополярен, и мало кто хочет таскать каштаны из огня для метрополий и жертвовать своими интересами ради золотого миллиарда».

«Сегодня многие страны глобального юга и глобального востока, мировое большинство, видят в России надёжного партнёра», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей статье для общественно-политического журнала «Разведчик» 24 марта Серей Лавров отметил, в частности, что кроме России, угрозы и шантаж со стороны Вашингтона и его сателлитов звучат в адрес многих других стран.