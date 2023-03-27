Ногайский район, Дагестан, 1 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Дагестане вечером 31 июля произошла автоавария с большим числом пострадавших и погибших. В ДТП в Ногайском районе погибли два человека, еще шестеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, среди них двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

57.мвд.рф Авария

Авария произошла около 20:50 31 июля на 101-м километре автодороги «Кизляр — Терекли-Мектеб — граница Ставропольского края». Столкнулись две автомашины «LADA Priora» и «LADA Granta». Погибли 65-летний пассажир «LADA Granta» и 23-летний пассажир «LADA Priora», проживавшие в Ногайском районе.

В больницу доставлены водитель «Гранты» и его пассажиры — 64-летняя женщина и трехлетний ребёнок, водитель «Приоры» и его пассажиры — 13, 17 и 22 лет.

Правоохранительные органы выясняют причины аварии. Предварительно известно, что 21-летний житель Тарумовского района, управляя автомобилем «LADA Priora», выехал на полосу встречного движения.