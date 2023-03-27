Москва, 27 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка Fan ID на входе

Соответствующие меры обязаны будут предпринять правительство России и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В первую очередь доступ на матчи упростят для детей, инвалидов и пенсионеров.

«Принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков», — говорится в тексте поручения.

Ответственными за исполнение указаны премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что система карты болельщика должна быть скорректирована, так как вызывает «много нареканий», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он указал на необходимость избегать абсурдных норм.