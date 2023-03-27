Москва, , 14:10 — REGNUM Запуск полного цикла производства отечественного оптоволокна следует обеспечить правительству совместно с госкорпорацией развития «ВЭБ. РФ». Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания у президента России Владимира Путина.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Полный цикл производства оптоволокна в России должен быть запущен в 2024 году. В рамках поручения следует предусмотреть обеспечение финансирования таких проектов и возможность компенсировать инвесторам до 25% затрат кредитных (заёмных) средств, направленных на капитальные вложения.

До 1 сентября текущего года должен быть представлен доклад об исполнении поручения. Далее доклады нужны раз в полгода.

Суммарные инвестиции в проект по производству отечественного телекоммуникационного оптического волокна оцениваются в 20 млрд рублей в год, ранее заявлял глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров. Проект включает строительство в Саранске завода по выпуску заготовок, необходимого для перехода на полный производственный цикл и последующего увеличения объёмов выпуска оптоволокна.

Оптическое волокно применяют в производстве кабелей для телекоммуникационных сетей, это один из ключевых материалов в IT-сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в России единственное серийное производство оптоволокна находится в Мордовии, завод обеспечивает внутренние потребности на 50%.