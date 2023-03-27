Киев, , 13:22 — REGNUM СБУ ликвидировала коррупционную схему в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, в рамках которой участники сделки требовали деньги с представителей предприятий, экспортирующих агропродукцию из Украины в рамках «зерновой сделки». Об этом 27 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Коррупция на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, с компаний требовали взятки за беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции, а в случае отказа предприятиям грозило максимальное затягивание бюрократических процедур. В материалах дела указано, что сотрудники СБУ выявили два эпизода получения почти 400 тысяч гривен посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.

По версии СБУ, за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали 40 центов США. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам «злоупотребления влиянием».

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, из всего объёма зерна и другой сельхозпродукции, вывезенных из украинских портов, попало в страны Северной Африки и Азии лишь чуть более половины — 55%.