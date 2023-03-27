Берлин, 27 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Кабинет министров ФРГ опроверг сообщения о якобы имеющихся планах выслать российских дипломатов из страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Ранее немецкие СМИ сообщили, что внешнеполитическое ведомство ФРГ намерено выслать более 30 дипломатов из России, аккредитованных в Берлине.

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», — сообщила представитель МИД Германии Адреа Зассе в ходе брифинга. Она уточнила, что такие меры немецкие власти не рассматривают.

Ранее стало известно, что 27 марта в Германии началась общенациональная забастовка работников транспорта. Организаторами забастовки являются профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG.