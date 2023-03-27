Мадрид, 27 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает ошибками войны, развязанные Западом за прошедшие десять лет в разных странах мира. Об этом говорится в его книге «Год, когда война вернулась в Европу», тема которой — внешняя политика Евросоюза в 2022 году.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель также указал, что в странах, «пострадавших от колониализма», люди «восприимчивы к российской пропаганде». Виновники конфликтов, развязанных в течение десятилетия, главой дипломатии ЕС не называются.

«Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды и ее массированным кампаниям по манипулированию информацией», — говорится в книге.

Боррель считает наиболее выраженной «ложью» информацию о влиянии санкций на поставки энергоресурсов и продовольствия в южные страны. Он посетовал на нежелание представителей этих государств побуждать Россию «прекратить агрессию», отметил чувствительность таких государств «к последствиям войны, а не к её причинам».

Глава дипломатии ЕС призвал чаще прислушиваться к мнению так называемого «Глобального Юга», выразив уверенность, что от этой стратегии зависит будущее Евросоюза и его роль на мировой арене. Боррель считает необходимым «демонстрировать больше эмпатии» к этим странам, укреплять связи с ними и проявлять уважение. Необходимость таких действий выявил конфликт на Украине, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Евросоюз введёт новые санкции, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он заверил, что эти действия будут восприняты как угроза безопасности в Европе и эскалация обстановки.