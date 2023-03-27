Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Графовка, нарушено газоснабжение

Краснояружский район, Белгородская область, , 13:14 — REGNUM ВСУ 27 марта обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил 27 марта в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Выбитые окна в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото © Сергей Батурин/РИА Новости

«Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение», — сообщил губернатор.

Сотрудники оперативных служб и представители районных властей находятся на месте происшествия, проводится подомовый обход территории, добавил Гладков.

Как сообщалось ранее, 22 марта в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе.