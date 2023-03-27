Генпрокуратура РФ признала украинскую организацию нежелательной в России
Генпрокуратура РФ: украинская организация «КрымSOS»* признана нежелательной в России
Москва, 27 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Нежелательной в России признана деятельность украинской организации «КрымSOS» (CrimeaSOS) (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве отметили, что по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности украинской организации «КрымSOS» (CrimeaSOS) (организация, признанная в РФ нежелательной).
«Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что заявленные цели деятельности организации — обеспечение возврата Крыма в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России польскую организацию «Форум свободных народов постРоссии» (организация, признанная в РФ нежелательной), деятельность которой представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.