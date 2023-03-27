* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 27 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Нежелательной в России признана деятельность украинской организации «КрымSOS» (CrimeaSOS) (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

В ведомстве отметили, что по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности украинской организации «КрымSOS» (CrimeaSOS) (организация, признанная в РФ нежелательной).

«Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что заявленные цели деятельности организации — обеспечение возврата Крыма в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России польскую организацию «Форум свободных народов постРоссии» (организация, признанная в РФ нежелательной), деятельность которой представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.