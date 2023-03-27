Представитель Кремля Песков прокомментировал вопрос компенсаций РФ за подрыв «Северных потоков»

Москва, , 13:21 — REGNUM Чтобы потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков», сначала надо установить ответственного, сообщил 27 марта представителям СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем, к примеру, участие России в ВТО и размещение ядерного оружия России в Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Реакция западных стран не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, считает Песков.

О том, что в ближайшее время российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии, заявил накануне российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Говоря о ситуации вокруг подрыва «Северных потоков», Песков сообщил: «Данные указывают на то, что теракт не мог быть совершен без участия государственных спецслужб». По его словам, Запад предпринимает все меры для того, чтобы «замотать» эту тему, но Россия не позволит это сделать. В Кремле также считают оправданным предъявление РФ требований о компенсации за саботаж на газопроводах после установления виновных.

Журналистов также интересовал вопрос о целесообразности ведения Fan ID (так называемого паспорта болельщика. — Прим. ИА REGNUM). «Мы считаем, что это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности, они должны принимать решения. Есть аргументация в пользу того, чтобы Fan ID существовала, в остальном это их прерогатива», — подчеркнул представитель Кремля.

Относительно ближайших планов Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что глава государства 27 марта проведет серию закрытых встреч и совещаний. Также намечена встреча с главой Русгидро Виктором Хмариным.

Сообщения о подготовке визита Путина в Турцию представитель Кремля опроверг. Также Песков отказался отвечать на вопрос журналистов об участии России в ВТО, поскольку это компетенция МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вопрос о компенсации за ущерб, нанесённый в результате подрывов газопроводов «Северный поток», оправдан, если речь идёт о саботаже со стороны одного или нескольких государств, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил представителям СМИ.