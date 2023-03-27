Песков прокомментировал мнение спикера Госдумы об ответе международным структурам

Москва, , 13:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее написал в своём телеграм-канале о том, что у Верховного главнокомандующего России должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Не понял формулировку, но считаю, что за разъяснениями надо обращаться в Госдуму. Ничего не могу сказать, я такой информацией не располагаю», — заявил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Володин в своём телеграм-канале написал, что нужно разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории России, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Кроме этого, важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

«Третье. У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — написал спикер Госдумы.