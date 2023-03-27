Боец ММА Минеев едет из зоны СВО в Ульяновск, чтобы увековечить память брата

Москва, , 13:04 — REGNUM Боец ММА Владимир Минеев сообщил, что отправляется в увольнение из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

Боец ММА Владимир Минеев Кадр из видео

По его словам, в Ульяновске он намерен увековечить память своего брата, погибшего в ходе спецоперации, установив памятную табличку на стенах школы, где они вместе учились.

По дороге домой Минеев навестил земляков из Ульяновска и Калмыкии, которые проходят службу в зоне спецоперации в составе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева. Он напомнил, что украинские СМИ пестрят заголовками, согласно которым даже спецподразделения ВСУ отправляют в Артёмовск, чтобы использовать их там в качестве пехоты.