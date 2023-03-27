Москва, , 12:52 — REGNUM Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию, о возможности которого писали иностранные СМИ, не ведётся, заявил 27 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ведётся ли подготовка к визиту Путина в Анкару.

Ранее издание dikGAZETE сообщило, что Анкара якобы готовится к визиту Путина, он держится в секрете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Турции провели 25 марта телефонный разговор. В беседе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что стороны смогут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в августе 2022 года в Сочи.