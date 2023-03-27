Путин проведет встречу с главой «РусГидро»
Владимир Путин проведет серию совещаний и встречу с главой «РусГидро»
Москва, 27 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта проведет серию закрытых встреч и совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Также намечена встреча с главой «РусГидро» Виктором Хмариным.
Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года Хмарин заявил о необходимости создания в Амурской области противопаводковых ГЭС.