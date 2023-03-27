Песков рассказал, кто должен принять решение о Fan ID

Москва, , 12:50 — REGNUM Решения по поводу системы карты болельщика — Fan ID — принимают спортивные власти России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 марта журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, требуется ли системе Fan ID корректировка, он отметил, что речь идёт о прерогативе спортивных властей и служб безопасности.

«Есть аргументация в пользу того, чтобы Fan ID существовала, в остальном — это их прерогатива», — сказал представитель Кремля.

Электронный документ болельщика, или Fan ID, в России ввели в 2018 году, когда страна принимала матчи футбольного чемпионата мира. С июля 2022 года Fan ID оформляют для посещения матчей Российской премьер-лиги.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости коррекции системы Fan ID ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, система вызывает «много нареканий и вопросов». Так, в Екатеринбурге семью с грудным младенцем не пустили на футбольный матч из-за отсутствия у ребёнка карты болельщика.