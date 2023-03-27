Москва, 27 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Вопрос о компенсации за ущерб, нанесённый в результате подрывов газопроводов «Северный поток», оправдан, если речь идёт о саботаже со стороны одного или нескольких государств. Об этом 27 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Если речь идёт о саботаже со стороны одного или нескольких государств, тогда, конечно, это вполне оправданный вопрос», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и теракт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершён без участия государств и их спецслужб со всем их арсеналом.

Также представитель Кремля указал, что западные страны принимают все возможные меры, чтобы «замотать эту тему, заглушить», чтобы её не было на повестке дня. По словам Пескова, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться.

Он добавил, что сначала надо установить ответственного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Россия может потребовать компенсации за ущерб, нанесённый в результате подрывов газопроводов «Северный поток».