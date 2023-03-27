Лувр приостановил работу из-за забастовки против пенсионной реформы

Париж, , 12:55 — REGNUM Лувр закрыт для посетителей из-за забастовки его сотрудников, которые требуют отменить пенсионную реформу во Франции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лувра на своей странице в социальной сети.

Лувр (сс) ashwinmandloi

Отмечается, что Лувр закрыт с 9:00 по парижскому времени по инициативе профсоюза музейных работников. Акция проходит в рамках добровольной мобилизации работников культуры, которые выступают против проведения пенсионной реформы в стране.

Как передавало ИА REGNUM, власти Франции задействовали положение 49-й статьи конституции, позволяющее принять закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший протесты и забастовки, без голосования в парламенте. К 2030 году французские власти планируют увеличить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В Париже прошли демонстрации против повышения пенсионного возраста. В акциях протеста 11 марта по всей стране приняли участие около 370 тысяч человек.