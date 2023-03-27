Песков не стал отвечать на вопрос, касающийся участия России в ВТО

Москва, , 12:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов об участии России в ВТО.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нелепо просить меня комментировать заявления МИДа», — сказал он, добавив, что ему нечего добавить по этой теме.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что некоторые страны пытаются выдавить Россию из ВТО, однако выходить из организации Москва не собирается. Он также сообщил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные нелегитимные санкции, но хотела бы избежать крайних мер.

В феврале замглавы МИД России Александр Панкин также пояснил, что выход из ВТО означал бы для РФ самоустранение от процессов международного разделения труда и привёл бы к негативным последствиям. Россия состоит в этой международной организации с 2012 года.