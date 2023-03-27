Глава Минпросвещения Кравцов: законопроект о защите учителя примут до конца года

Москва, , 12:40 — REGNUM Законопроект о защите учителя, как предполагается, будет принят до конца 2023 года, заявил 27 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Иван Шилов, ИА REGNUM

Специалисты ведомства продолжают работу над проектом, его уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы (по просвещению), рассказал министр.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Кравцов заявил, что считает принятие такого закона одной из ключевых задач 2023 года. Ведомство продолжит отстаивать права педагогов, добавил министр.