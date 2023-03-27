Кравцов рассказал, когда примут законопроект о защите учителя
Москва, 27 марта 2023, 12:40 — REGNUM Законопроект о защите учителя, как предполагается, будет принят до конца 2023 года, заявил 27 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Специалисты ведомства продолжают работу над проектом, его уже обсудили с депутатами профильного комитета Госдумы (по просвещению), рассказал министр.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Кравцов заявил, что считает принятие такого закона одной из ключевых задач 2023 года. Ведомство продолжит отстаивать права педагогов, добавил министр.