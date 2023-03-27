ДНР, 27 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ повреждения получили здания школы и детского сада, сообщил 27 марта мэр города Алексей Кулемзин.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Калининского района пострадало остекление в зданиях школы №95 и детского сада №129», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в 11:00 мск по Калининскому району Донецка ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО.

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли 11 раз территорию ДНР, под огнём оказались три населённых пункта республики.