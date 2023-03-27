Киев, 27 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Энергосистема Украины работает без ограничений потребителей с резервом мощности. Об этом 27 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Невзирая на определенное увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране», — приводит его слова пресс-служба министерства энергетики Украины.

Он также отметил, что в Житомирской области на непродолжительное время могут быть отключения электроэнергии из-за ремонта на объектах сетевой инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Украины планирует реализовать стратегию децентрализации энергосистемы страны путём строительства генерирующих мощностей и старается «не упустить момент» международной поддержки. США пообещали помочь в восстановлении энергетики Украины.