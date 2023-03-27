Афганское СМИ: в центре Кабула произошёл взрыв

Кабул, , 12:41 — REGNUM В Кабуле (Афганистан) недалеко от здания администрации города произошёл взрыв. О происшествии сообщило афганское агентство «Ашвака».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взрыв раздался в центре города, о нём рассказали очевидцы. О жертвах и причинах ЧП не сообщается. Городские власти инцидент не прокомментировали.

По данным 1TV News, взрыв прогремел возле министерства иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в столице Афганистана также произошёл взрыв. Он был слышен недалеко от президентского дворца и других зданий афганского правительства.