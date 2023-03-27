Глава НОК Австралии Кэролл: российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2032

Канберра, , 12:25 — REGNUM Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх — 2032 в австралийском Брисбене. Об этом 27 марта заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл.

«Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии», — сказал Кэролл.

По его словам, что российские и белорусские спортсмены не являются участниками конфликта на Украине, а их отстранение от Игр-2032 вызовет ещё большее разделение в обществе.

Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

В январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех, кто не поддерживает проведение спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и остальные атлеты, без всяких дополнительных условий.