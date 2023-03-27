СМИ: НАТО спровоцировала сближение России и Китая
Пекин, 27 марта 2023, 12:32 — REGNUM Сближение Москвы и Пекина привело к созданию внушительной группы соперников Североатлантического альянса. Об этом пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.
По его мнению, Евросоюз сильно ослаблен украинским кризисом, поскольку поставки дешёвой еды и энергоресурсов из России перекрыт. Автор считает, что европейские страны и остальные встанут на сторону победителя.
В статье отмечается, что назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», Североатлантический альянс сделал то, чего боялись военные стратеги, — сражаясь против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом 20–22 марта. В первый день лидеры России и Китая беседовали тет-а-тет примерно четыре с половиной часа, во второй день переговоры в различных форматах заняли около шести часов.