SCMP: НАТО спровоцировала сближение Москвы и Пекина, которого боялись военные стратеги

Пекин, , 12:32 — REGNUM Сближение Москвы и Пекина привело к созданию внушительной группы соперников Североатлантического альянса. Об этом пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.

Си Цзиньпин и Владимир Путин © Kremlin Pool/Global Look Press

По его мнению, Евросоюз сильно ослаблен украинским кризисом, поскольку поставки дешёвой еды и энергоресурсов из России перекрыт. Автор считает, что европейские страны и остальные встанут на сторону победителя.

В статье отмечается, что назвав Китай и Россию «экзистенциальными угрозами», Североатлантический альянс сделал то, чего боялись военные стратеги, — сражаясь против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом 20–22 марта. В первый день лидеры России и Китая беседовали тет-а-тет примерно четыре с половиной часа, во второй день переговоры в различных форматах заняли около шести часов.