В Росгидромете рассказали, что рост концентрации парниковых газов вновь стал рекордным

Москва, , 12:20 — REGNUM Рост концентрации в атмосфере парниковых газов, в том числе углекислого газа и метана, в России в 2022 году вновь стал рекордным, сообщили в Росгидромете 27 марта.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

На станциях наблюдения в Териберке и Тикси было зафиксировано увеличение концентрации углекислого газа на 3,4–3,5 млн в минус первой степени, это заметно выше средней скорости рост в минувшие 10 лет.

Зафиксированы и рекордные показатели среднегодовой концентрации метана (почти 220 млрд в минус первой степени). Увеличение происходит с 2009 года, отметили в Росгидромете.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года правительство России расширило программу поддержки «зеленых» инвестпроектов. В частности, льготное финансирование станет доступно проектам, которые связаны с созданием инфраструктуры для прямого улавливания парниковых газов из окружающей среды.