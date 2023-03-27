Марочко: переброска элитных частей ВСУ в Артёмовск говорит о тяжёлой ситуации для Киева

Луганск, , 12:19 — REGNUM Переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения ВСУ отправляют в Артёмовск, чтобы использовать их там в качестве пехоты.

«Это говорит о том, что там ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — сказал Марочко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск. По его словам, только на минувшей неделе их потери составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.