Луганск, 27 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Он напомнил, что украинские СМИ пестрят заголовками, согласно которым даже спецподразделения ВСУ отправляют в Артёмовск, чтобы использовать их там в качестве пехоты.

«Это говорит о том, что там ситуация для украинских войск весьма критическая, если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — сказал Марочко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск. По его словам, только на минувшей неделе их потери составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.