Мариуполь, ДНР, 27 марта 2023, 12:19 — REGNUM Следственные органы работают в Мариуполе на месте взрыва автомобиля начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщил 27 марта мэр Олег Моргун.

Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее стало известно о покушении на Москвина. Его автомобиль взорвался, мужчина получил контузию.

«На месте взрыва сейчас работает оперативно-следственная группа», — сказал Моргун ТАСС и уточнил, что взрыв произошёл около 9:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта в Мариуполе был взорван автомобиль начальника городской полиции Москвина. Мужчина находился в нескольких метрах от машины и остался жив.