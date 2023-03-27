Мариуполь, ДНР, 27 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Следственные органы работают в Мариуполе на месте взрыва автомобиля начальника городской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщил 27 марта мэр Олег Моргун.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ранее стало известно о покушении на Москвина. Его автомобиль взорвался, мужчина получил контузию.

«На месте взрыва сейчас работает оперативно-следственная группа», — сказал Моргун ТАСС и уточнил, что взрыв произошёл около 9:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта в Мариуполе был взорван автомобиль начальника городской полиции Москвина. Мужчина находился в нескольких метрах от машины и остался жив.