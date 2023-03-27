Москва, 27 марта, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Средняя стоимость домашней аптечки в России за год увеличилась на 16%. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные базы Росстата на февраль 2023 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Домашняя аптечка

По информации издания, средняя стоимость домашней аптечки в России в феврале 2023 года составила 913 рублей, что на 16% выше, чем в феврале 2022 года. Больше всего увеличилась цена на препарат «Но-шпа», его цена за год выросла на 38,5% и составила порядка 322,1 рублей. Отмечается, что цена активированного угля составила 15,06 рублей (плюс 31,3%), стоимость мази «Левомеколь» увеличилась на 12,1% (цена этого препарата составила порядка 193,33 руб.). Увеличились цены на парацетамол (плюс 9,3%), «Нимесулид» (+9,6%), «Ибупрофен» (плюс 6,6%).

Как передавало ИА REGNUM, по словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в России нет проблем с производством и поставками лекарств в настоящее время, ситуация в фармацевтической сфере и аптечной сети стабильная, а в случае кратковременных перебоев с какими-то лекарственными средствами их заменяют другими препаратами с аналогичными действующими веществами.