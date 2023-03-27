Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Врачи в Израиле не намерены обслуживать пациентов до тех пор, пока не будут пересмотрены корректировки, которые законодатели планируют внести в судебную систему страны. По решению Всеобщей федерации профсоюзов Израиля, работу системы здравоохранения остановят до пересмотра судебной реформы, сообщило издание Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

В профсоюзной ассоциации также угрожают начать массовую забастовку в случае, если решение о поправках в закон не будет отменено. Об этом заявил глава организации Арнон Бар-Давид.

«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы», — говорится в сообщении профсоюза.

Ранее голосование по этому вопросу в израильском кнессете было перенесено на утро 28 марта. Рассматривается возможность приостановить принятие реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, корректировку законодательства в части работы судебной системы инициировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Парламенту предлагается фактически передать контроль над процессом выбора судей Верховного суда.