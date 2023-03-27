KAN: Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу, вызвавшую массовые протесты

Тель-Авив, Израиль, , 12:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнёрам по коалиции о приостановке проведения судебной реформы. Об этом 27 марта сообщила израильская телерадиокомпания KAN.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху © Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что министр юстиции Ярив Левин, который является главным идеологом реформы, осознал, что «нет другого выбора», кроме как приостановить её проведение.

Утверждается, теперь ему осталось убедить в этом одного из самых ультраправых членов израильского правительства, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Напомним, в Израиле на протяжении трёх месяцев проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху. По данным местных СМИ, 26 марта на улицы вышли более 600 тыс. человек.

Законопроект предполагает ограничение полномочий Верховного суда и позволяет правительству контролировать назначение судей.

Как сообщало ИА REGNUM, израильский аэропорт Бен-Гурион прекратил вылеты из-за забастовки профсоюзов против судебной реформы.