В Москве за попытку пронести наркотики в СИЗО «Матросская Тишина» задержали адвоката

Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве задержан адвокат, пытавшийся пронести наркотические средства в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Направляясь к подзащитному, адвокат рассказал при входе в учреждение, что не имеет при себе запрещённых предметов, однако во время досмотра у него были найдены три флакона с жидкостью, а также таблетки белого и голубого цвета, сказано в информации ФСИН.

Согласно результатам экспертизы, во флаконах содержалось наркотическое вещество, его масса составила 21 гр. Запрещёнка находилась в сумке и личных вещах.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, турист из России забыл выложить из чемодана наркотическое средство растительного происхождения, купленное в Таиланде, и привёз её в Россию. Ему грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.