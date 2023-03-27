Москва, , 12:02 — REGNUM Центральный банк РФ отозвал лицензии по трём видам страхования у ООО СК «Шанс». Об этом 27 марта говорится в сообщении регулятора.

Центробанк NVO

У компании отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также добровольного личного страхования, кроме добровольного страхования жизни.

Отмечается, что лицензии отозваны в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной ими.

Напомним, ООО СК «Шанс», которое ранее называлась ООО СК «РЕСО-Шанс», было создано в 1990 году. До января 2017 года компания носила название ООО «ЛСО «Шанс».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года ЦБ РФ отозвал лицензии у санкт-петербургского ООО «Страховое общество «Помощь» в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями.