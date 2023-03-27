Москва, , 12:05 — REGNUM Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры не завершится после истечения ультиматума 29 марта, возможности юридического оспаривания решения музея-заповедника о выселении из обители монахов Украинской православной церкви (УПЦ) ещё не исчерпаны. Такое мнение 27 марта высказал советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в эфире телеканала «Россия-24».

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я надеюсь, что ещё не исчерпаны возможности юридического оспаривания принятого решения музея-заповедника, и поэтому думаю, что история этого противостояния не завершится 29 марта и будет ещё продолжаться», — отметил он, напомнив, что власти Украины намерены перевести Киево-Печерскую лавру под контроль раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

Балашов добавил, что ПЦУ является «политическим образованием», которое направлено на разрыв церковного единства, духовных основ и корней, которые связывают Россию и Украину.

«Для всех нас совершенно очевидно, что изгнание из лавры монахов, которые ее восстановили, во многих случаях просто из руин, и создали цветущую монашескую общину, представляет вопиющую несправедливость и грубое нарушение прав человека, политически мотивированное, безусловно», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта на воскресную службу в Киево-Печерской лавре, которая станет последней перед изгнанием Украинской православной церкви из лавры, верующих пускали по паспортам.

Священников УПЦ власти Украины пытаются выдворить из монастыря Киево-Печерской лавры. Монахам послано распоряжение покинуть стены лавры до 29 марта, поскольку музей-заповедник «Киево-Печерская лавра» решил прекратить с монастырём договор аренды.

Руководство лавры категорически не согласно с этим требованием и называет его незаконным, а также отмечает, что украинский минкульт и руководство музея утратили страх Божий.