Тель-Авив, Израиль, , 11:53 — REGNUM Израильский аэропорт Бен-Гурион прекратил вылеты в рамках забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel.

Международный аэропорт «'Бен-Гурион'». Тель-Авив Chris Hoare

«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту», — заявил глава профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше 600 тыс. человек.

Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны, заявили в МИД РФ.