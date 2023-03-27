В Израиле из-за протестов остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Тель-Авив, Израиль, 27 марта 2023, 11:53 — REGNUM Израильский аэропорт Бен-Гурион прекратил вылеты в рамках забастовки профсоюзов против судебной реформы, сообщает издание The Times of Israel.
«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту», — заявил глава профсоюза работников аэропорта Пинхас Идан.
Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше 600 тыс. человек.
Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.
Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны, заявили в МИД РФ.