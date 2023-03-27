Варшава, , 11:51 — REGNUM В польском городе Гданьске задержан иностранный гражданин, которому предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Об этом 27 марта сообщает Польское телевидение.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прокурор предъявил задержанному обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки», — заявила пресс-секретарь прокуратуры города Гражина Ваврынюк.

По её словам, во время допроса он признался в шпионской деятельности, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что подозреваемый с января 2023 года находился в Польше, где собирал сведения о критически важной инфраструктуре на севере Польши. Служба военной контрразведки Польши задержала его 21 марта, а суд постановил отправить под временный арест на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Впоследствии выяснилось, что среди задержанных были граждане Украины и Белоруссии, российских граждан среди них нет.