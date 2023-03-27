Тегеран, 27 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом Амирабдоллахян написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В ближайшее время я встречусь с министром иностранных дел России в Москве», — написал он.

Дипломат также добавил, что реализация сбалансированной внешней политики и динамичной дипломатии правительства Ирана «находится на правильном пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что заместители министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии проведут переговоры в ближайшее время.