СКР: в Астрахани нашли труп женщины со следами укусов собак

Астрахань, , 11:56 — REGNUM Тело женщины со следами собачьих укусов обнаружено на парковке в Астрахани. По факту гибели женщины проводится проверка, сообщили 27 марта в следственном управлении СКР по Астраханской области.

Тело Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Труп местной жительницы 1979 года рождения нашли утром 26 марта в 1-м проезде Рождественского. Признаков криминальной смерти не было, но на теле присутствовали рвано-укушенные раны, оставленные, вероятно, бродячими собаками.

Судебно-медицинская экспертиза установит, являются ли раны прижизненными. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что глава региона Игорь Бабушкин предложил изменить закон об ответственном обращении с животными, в частности, разрешить эвтаназию животных с немотивированной агрессией. В 2022 году в Астраханской области собаки покусали людей более 6 тыс. раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Камызякском районе Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину. В январе того же года свора бездомных собак напала на детей в Знаменске.