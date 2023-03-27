Певец Джанго провёл концерты в траншеях и блиндажах на передовой СВО

Москва, , 11:52 — REGNUM Певец и композитор Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный) проехал по территории проведения специальной военной операции и выступил перед бойцами на передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец Джанго (Алексей Поддубный) © Григорий Сысоев/РИА Новости

По его словам, турне началось в Гениченске. В общей сложности за четыре дня певец дал 12 концертов.

«Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Геническе, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьёзно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах…» — рассказал певец.

По словам музыканта, он привёз бойцам 40 бронежилетов и 100 аптечек. Джанго также добавил, что хочет сделать свой вклад в победу, чтобы в будущем ему не было стыдно смотреть в глаза военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска подвергли город Мелитополь в Запорожской области артиллерийскому обстрелу. В результате обстрела пострадали четыре человека.