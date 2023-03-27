Лидер группы «Ногу свело!» Покровский избежал штрафа за дискредитацию ВС России

Москва, , 11:54 — REGNUM В Москве суд прекратил административное производство по делу лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) © Pavel Kashaev

По информации агентства, Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил России из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, Покровскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 13 марта стало известно о том, что на лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) потребовал отменить концерт группы «Ногу свело» и Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Парламентарий обратил внимание на то, что «Покровский неоднократно выступал с высказываниями, дискредитирующими российскую армию, власть РФ и принимаемые ею решения». Депутат выразил возмущение, что Покровский записал видеообращение «Русские — пример фашизма и варварства в 21 веке», которое стало вирусным в интернете.