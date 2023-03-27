Вашингтон, 27 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Правительство США намерено выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере $139 млн. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Согласно пресс-релизу, поездка вице-президента США Камалы Харис в западноафриканскую страну подтверждает двусторонние отношения и сотрудничество по ряду вопросов, включая поддержку предотвращение конфликтов, содействие экономическому росту, инновациям и региональной интеграции.

«В поддержку… нашего двустороннего сотрудничества администрация [президента США] намерена предоставить Гане двустороннюю помощь в размере $139 млн в 2024 финансовом году», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал расширить поддержку африканского региона Сахель, выйдя за рамки сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил, что в Африке растёт сопротивление диктату западных стран и Соединённых Штатов По его словам, в своё время африканские страны были наказаны за сопротивление США и Великобритании, но африканцы сейчас осознают, что у них сосредоточено большинство ресурсов, и «западные страны завидуют, хотят отобрать их, как они всегда это делали в колониальную эпоху».