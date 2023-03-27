Киев, 27 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции военных под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Об этом 27 марта сообщает украинский ресурс Military Media Center.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова Сырского, который заявил, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью, а ситуация на фронте стабильно сложная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск. По его словам, только на минувшей неделе их потери составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.