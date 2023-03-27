Ставрополь, , 11:28 — REGNUM Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой, передаёт телеграм-канал Baza.

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Отмечается, что тело офицера было обнаружено утром 26 марта в его квартире в Ставрополе.

Подполковник Дмитрий Лисицкий командовал 1-м десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка.

Офицер прошёл несколько горячих точек, в том числе Чечню и Югославию. Также участвовал в спецоперации на Украине. Звание Героя России получил в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Голиково было обнаружено тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова.