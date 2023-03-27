Брюссель, 27 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. По его словам, ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

О том, что в ближайшее время российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии, заявил накануне российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Строительство специального хранилища завершится к 1 июля. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном.

Заявление России о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии газета Global Times (GT) считает прямым ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению ядерного оружия. Говоря о планах Великобритании отправить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, GT отмечает: «Это решение создает очень плохой прецедент, поскольку многие страны ранее были против использования таких вооружений, учитывая их вред солдатам, но и находящимся поблизости гражданским лицам». Западу рекомендовано прислушаться к сигналам, которые подают власти России.

Тем временем, белорусский телеведущий Григорий Азарёнок прокомментировал создание Россией в стране склада тактического ядерного оружия: «Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное!».

Продолжается истерика киевских и западных политиков в связи с решением России разместить ТЯО на территории Белоруссии: украинский МИД потребовал от ООН «эффективных действий» для недопущения расположения тактического ядерного оружия. Призвав немедленно созвать экстренное заседание Совбеза ООН, в Киеве заявили о необходимости предупредить Минск о «далеко идущих последствиях» принятого Россией и Белоруссией решения.

«Реакцию на заявление Владимира Путина о готовящемся предоставлении Белоруссии ядерного вооружения ранее уже выдали советник Зеленского Подоляк и глава дипломатии Евросоюза Боррель, которые зачем-то попытались напугать Минск очередными антироссийскими санкциями», — пишет авторитетный телеграм-канал readovkanews.

Постоянное введение все новых и новых пакетов антироссийских санкций свидетельствует о том, что эти рестрикции не работают, считает лидер французской партии «Народный республиканский союз» ИА REGNUM. На своей странице соцсети политик написал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об очередном, 11-м, пакете антироссийских ограничений, чтобы бороться с обходом предыдущих, которые не работают. «Это нескончаемая шутка!», — заявил он.

«В Великобритании осознают, что санкции не нанесли нам существенного вреда. И не достигли своей цели. Россия свой курс не меняет. При этом они жестко ударили по британскому бизнесу», — отметил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью для газеты и информационного портала «Известия».

Запад, вводя санкции, заверял, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно: народ России был главной целью, — считает председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — отметил глава российского правительства в ходе недавнего отчета по итогам работу в 2022 году.

Устойчивость экономики России признали даже в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Россия преодолела санкционное давление Запада благодаря взвешенной политике в сфере финансов и дипломатии в торговле, заявила в беседе с Berliner Zeitung главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

«Ожидание того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту. Кроме того, в России работает грамотная команда технократов, которая смогла стабилизировать экономику после санкций», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Евросоюз введёт новые санкции, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в соцсети 26 марта.