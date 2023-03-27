Москва, 27 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Российские власти ни разу не отказывали украинским гражданам в воссоединении с их детьми, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 27 марта в своём телеграм-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Татьяна Москалькова

Она рассказала, что из России на Украину в родную семью вернулись двое детей в возрасте девяти и 16 лет. Семья воссоединилась в результате взаимодействия с украинской стороной.

В этом процессе участвовал псковский омбудсмен Дмитрий Шахов. Для детей организовали экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь.

«Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким», — отметила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова предложила давать российское гражданство детям, родившимся в другой стране, если у одного из родителей есть гражданство России. Это позволит уменьшить опасность изъятия детей властями другого государства, считает омбудсмен.