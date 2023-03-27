Минобороны Молдавии сообщило о начале учений спецназа с военными из Румынии, США и Британии

Кишинёв, , 11:16 — REGNUM Спецназ Молдавии приступает к совместным учениям с военными из Румынии, США и Британии. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Учения Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сценарию военнослужащие четырёх стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что тренировки военных будут проходить в учебных центрах армии Молдавии с 27 марта по 7 апреля в рамках многонациональных учений JCET-2023.

В молдавском минобороны заявили, что учения направлены на подготовку и обмен опытом между подразделениями молдавского, румынского, британского и американского спецназа, а также на повышение уровня их оперативной совместимости.

В ведомстве предупредили, что по дорогам будет перемещаться военная техника, и призвали граждан не пугаться и не распространять слухи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 17 марта в Молдавии проходили учения национальной армии на севере и в центральной части страны.